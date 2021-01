Breites Werbemittel - auch für "Revolutionaererweg.de"

Man kann sie breit verteilen, an Pinnwände stecken, auf Tische auslegen ... Am besten eignet sie sich zur persönlichen Übergabe nach interessanten Diskussionen - wie eine Visitenkarte. Es sollte zum festen Repertoire in der Kleinarbeit gehören, diese Werbekarte nach wirklich jedem Gespräch zu übergeben - und auf die Homepage des REVOLUTIONÄREN WEG hinzuweisen.

Das Praktische an ihr ist, dass sie in jeden Geldbeutel und in jedes Chipkarten-Etui passt. Oft wollen Gesprächspartner nicht gleich ein Rote Fahne Magazin kaufen oder eine Broschüre nehmen und sagen: "Ich informiere mich im Internet." Dann hat man die Werbekarte gleich zur Hand und kann sie als Merkhilfe beziehungsweise handliche Übersicht mit Anregungen zur weiteren Vertiefung überreichen.

Unerlässlich für den Durchblick im Krisenchaos

Wichtig ist, dabei besonders auf die Bedeutung des REVOLUTIONÄREN WEG und seiner Homepage hinzuweisen. Wer im heutigen kapitalistischen Krisenchaos durchblicken will, braucht die fundierten marxistisch-leninistischen Analysen der MLPD. Seit 1969 behandeln die seither erschienenen 35 Ausgaben ihres theoretischen Organs jeweils ein bestimmtes Problem unserer Zeit, das im Brennpunkt steht. Alle zusammen bilden ein System für die praktische Lösung der gegenwärtigen Aufgaben.

Dazu Stefan Engel, Leiter der Redaktion des REVOLUTIONÄREN WEG: "Der Inhalt unseres theoretischen Organs ist keine abstrakte theoretische Abhandlung, sondern eine dialektische Einheit marxistisch-leninistischer Grundsätze und jahrzehntelanger praktischer Erfahrungen kommunistischer Tätigkeit. Auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus wurden im REVOLUTIONÄREN WEG die Veränderungen in der Gegenwart analysiert, neue Erkenntnisse gewonnen und theoretisch weiterentwickelt."

Interessante Diskussionsbeiträge

Die bisher erschienenen Ausgaben werden übersichtlich auf www.revolutionaererweg.de vorgestellt, verbunden mit direkter Bestellmöglichkeit. Dort finden sich zudem immer neue Diskussionsbeiträge - sowohl aktuelle als auch historische mit aktuellem Bezug - zu Kernfragen der internationalen Arbeiterbewegung.

Zur Zeit zum Beispiel ein Diskussionsbeitrag von Gabi Fechtner zur "Ideologiefreiheit" und zu Lenin, ein Referat von Stefan Engel zur Bedeutung der theoretischen Arbeit für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei und ihr Zusammenhang zur Heranbildung proletarischer Kader oder ein Briefwechsel zu Katyn und Kuropaty und zur antikommunistischen Kampagne gegen die sozialistische Sowjetunion. Es lohnt sich also, immer wieder reinzuschauen!

Vor allem muss diese Homepage noch viel bekannter werden. Dafür eignet sich die Werbekarte hervorragend

Jetzt bestellen!

Also massenhaft bestellen - gegen Portokosten und gerne auch Spenden bei:

Verlag Neuer Weg

Alte Bottroper Straße 42

45356 Essen

Erreichbar Montag bis Freitag 7.00 - 16.00 Uhr

Tel. 0201 - 25915

Fax 0201 - 61 444 62

E-Mail: verlag@neuerweg.de