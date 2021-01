Am Montag demonstrierten in Istanbul Hunderte Studierende der Bogazici Universität gegen die Einsetzung einen AKP-Vertreters als Rektor der renommierten Universität. Der türkische Präsident Erdogan hatte Meli Bolu Tage zuvor zum Rektor ernannt. Die Demonstranten sehen darin den Ausbau der Macht des Erdogan-Regimes auch an den Universitäten und betonen die Autonomie der Universität. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Demonstranten vor.