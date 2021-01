Symptome können noch sechs Monate später auftreten

Sechzig Teenager in Israel haben am Dienstag in einem offenen Brief an den Verteidigungsminister und den Armeechef angekündigt, dass sie es ablehnen, in der israelischen Armee ihren Wehrdienst abzuleisten. Als Begründung nennen sie das militärische Besatzungsregime in den Palästinensergebieten und die Apartheidpolitik mit zweierlei Rechten für Juden und Palästinenser in Israel. Sie kritisieren auch ausdrücklich die Vertreibung der Palästinenser 1948 (Nakba). Die Jugendlichen riskieren die Einweisung ins Militärgefängnis.