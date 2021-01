Wer gefährdet hier wen oder was?

An was denkt man für gewöhnlich bei dem Wort „Gefährder“? An Personen, die eine Gefahr für die Menschheit darstellen, an Kriminelle, faschistische Terroristen, imperialistische Kriegstreiber … Gewiss nicht an Menschen, die ihr Leben lang für die Befreiung der Menschheit von Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen!

Die Realität sieht anders aus. So erhielt Stefan Engel, 37 Jahre lang Parteivorsitzender der MLPD und heute Leiter der Redaktion ihres theoretischen Organs Revolutionärer Weg, am 15. Mai 2018 einen Brief, in dem ihn der damalige Leiter der Landespolizeiinspektion Saalfeld, Dirk Löther, zum „Gefährder“ erklärte. Aufhänger war seine Schirmherrschaft für das Rebellische Musikfestival 2018. Löther drohte Stefan Engel das ganze Arsenal staatlicher Repressalien an. Vom Strafverfahren wegen „Terrorismusfinanzierung“ und angeblicher Unterstützung einer terroristischen Vereinigung bis hin zur Festnahme und Beschlagnahme von Autos, Handys oder Computern. Das alles für den Fall, dass es beim Auftritt der türkischen revolutionären Musikband Grup Yorum bleibt – obwohl Stefan Engel mit der Organisation des Rebellischen Musikfestivals nichts zu tun hatte.

Ein einziger Vorwand! In Wirklichkeit ging es um die Kriminalisierung der marxistisch-leninistischen Gesinnung, Tätigkeit und vor allem auch der bahnbrechenden und weltweit geachteten (sowie von den Herrschenden gefürchteten) theoretischen Arbeit, für die Stefan Engel an hervorgehobener Stelle steht.