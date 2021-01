Covid-19

Wie die Corona-Pandemie zur Militarisierung und Kriegsvorbereitungen genutzt wird

Ende November 2020 wurde das Zusammenspiel von NATO- und EU-Institutionen sowie deren Nationen beim Ausbruch einer Virus-Epidemie mit einer dreitägigen virtuellen Übung „Resilient Response“ (Widerstandsfähige Reaktion) geprobt. Es ging dabei nicht nur um die Verteilung eines Impfstoffes, sondern auch um „negative Begleiterscheinungen wie Zweifeln in der Bevölkerung an der Gefahr des Virus, Fake-News und Hacker-Angriffe auf Kliniken.“ Der Leiter des Multinational Medical Coordination Centre und des European Medical Command beim Sanitätsdienst der Bundeswehr in Koblenz, Generalarzt Stefan Kowitz, rechnet künftig mit mehr Virus-Epidemien. Hier gelte es rechtzeitig und multinational koordiniert zu reagieren.

Von tn