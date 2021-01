Rund 300 Migranten, die seit sieben Monaten an der Grenze zu den USA auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten, haben die Santa Fé Brücke zwischen Ciudad Juarez in Mexiko und El Paso in Texas besetzt. Unter dem Vorwand der Corona-Pandemie hat die Trump-Administration alle Anhörungen ausgesetzt. Die Migranten fordern außerdem, dass die Grenzpolizisten beider Länder ihre beständigen Angriffe auf die Migranten einstellt.