In der Bild am Sonntag war zu lesen, dass die EU auch deshalb so wenig Impfdosen hat, weil der französische Präsident darauf gedrängt hat, dass auch beim französischen Konzern Sanofi bestellt wird. Das Problem ist nur: Der Konzern ist überhaupt noch nicht soweit mit dem Impfstoff und hat bisher keinen. Trotzdem hat die EU 300 Millionen Dosen dort bestellt, die jetzt natürlich fehlen.

