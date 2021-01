„Acht Stunden sind mindestens eine zu viel!“

Für uns Rohbauer bedeutet das, dass wir in der Spätschicht erst um 23 Uhr Feierabend haben. Wir sind vor 23.30 Uhr nicht zu Hause, dann noch duschen usw. Bis man zur Ruhe kommt, ist es locker 01.30 Uhr. Dann kommst du am nächsten Morgen nicht aus dem Bett. Was bleibt dir vom Leben?

Ständig kursiert das Gerücht, bald sollen Neun-Stunden-Schichten kommen. Sollen wir damit mürbe gemacht werden? Nach dem Motto: Dagegen sind acht Stunden ja nicht so schlimm? Beides lehnen wir ab!

Betriebsräte argumentieren, mit Acht-Stunden-Schichten würde mehr Personal gebraucht, also würden Arbeitsplätze geschaffen. Wir sagen: Ohne die Acht-Stunden-Schichten hätte die Werksleitung nicht einfach die dritte Schicht streichen können!

Dann hätten sie zumindest einen kleinen Teil der Nachtschicht im Rohbau und Lack behalten müssen. Außerdem: Viele von uns sind keine 20 Jahre mehr! Wir arbeiten seit vielen Jahren und Jahrzehnten hier, um jetzt wieder Arbeitszeiten wie vor 50 Jahren zu erleben!

Wir fordern Rücknahme der Zustimmung des Betriebsrats für Acht-Stunden-Schichten zum ersten Quartal 2021!