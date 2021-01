Aytaç Ünsal schreibt aus dem Gefängnis

"Ich schreibe Ihnen wieder hinter den Gefängnismauern. ... Sie versuchten, uns nachts um 01.30 Uhr aus dem Richterhaus zu vertreiben, wo ich mit meiner Familie zwei Tage bleiben wollte. ...

Sie fuhren in gepanzerten Fahrzeugen um mein Haus herum. Dann wurde mein Haus gestürmt. Meine Habseligkeiten wurden verteilt. Und schließlich tyrannisierten sie jemanden mit gesundheitlichen Problemen und Gebrechen vor den Kameras. ...

Auf der anderen Seite diejenigen, die wie ein Lied singen können, ohne von irgendjemandem etwas für die Gerechtigkeit zu erwarten, diejenigen, die ihren Kopf für die Rechte des Volkes und von uns allen erheben können, und Sie, die Menschen dieses Landes, die 'wie eine wertvolle Mine' sind, wie der Meister Nazım Hikmet sagte.

Einige von Ihnen teilten die Bisse ihres neugeborenen Babys mit mir. Einige von Ihnen kamen von weit her zu meinem Besuch. Einige von Ihnen versetzten mich in die Lage Ihres Sohnes, fühlten den Schmerz mit mir, mit Tränen in den Augen. Einige von Ihnen haben stundenlang auf meine Gesundheit und Sicherheit gewartet. Einige von Ihnen teilten ein Sofa mit mir in dem Ein-Zimmer-Haus. Einige von Ihnen schickten Blumen. Einige von Ihnen haben trotz aller Kosten und Drohungen ihre Familie, ihre Privatsphäre, ihr Herz für mich geöffnet. Das alles ist sehr wertvoll und ich werde keinen von Ihnen vergessen. ...

Lasst uns nicht vergessen, unser Tag wird kommen. Und ich werde wieder bei Ihnen sein.

Mit meinen hoffnungsvollen, treuen Grüßen aus der Tiefe meines Herzens.

Ich liebe euch alle.

Wir werden siegen!



Aytaç Ünsal"

„Wir fordern die Freilassung des türkischen Menschenrechtsanwalts Aytac Ünsal“