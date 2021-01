Am Dienstag traten in der serbischen Stadt Kragujevac die Arbeiter bei der Fiat-Tochter Magneti Marelli in den Streik. Sie wehren sich dagegen, dass das Unternehmen, das Stoßstangen für den Fiat 500L produziert, die Löhne senken will. Das Unternehmen begründet die Lohnsenkung mit der Corona-Pandemie, dabei sank die Produktion bereits vorher. Die Gewerkschaft kritisiert, dass der Konzern die staatlichen Subventionen kassiert und die Arbeiter die Krise ausbaden sollen.