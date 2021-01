Corona-Inzidenz in Gelsenkirchen über 200 – Was jetzt nötig ist!

„Im Gegensatz zum März 2020 handelt es sich aktuell weniger um eine „Welle“, sondern um eine massive und anhaltende Ausbreitung der Pandemie in die Fläche.“

Zu Recht wächst die Wut auf das chaotische Krisenmanagement der Regierung. 15 Kilometer Bewegungsradius – aber 30 Kilometer zur Arbeit sind OK? Schulen zu – aber Konzept für danach Fehlanzeige! Problemfall Kinderbetreuung – mit Kinderkrankenschein allein nicht zu lösen. Abstand halten, aber sich in Bus und Bahn quetschen!? Ein Leben von Quarantäne zu Quarantäne. Das tägliche Leben als Hindernisparcours.

„Für AUF stellen sich offene Fragen für den weiteren Umgang mit der Pandemie auch durch die städtischen Behörden“, so der AUF-Stadtverordnete weiter. „Obwohl der Wert seit Donnerstag über 200 liegt, hat die Stadt bis jetzt keinerlei zusätzliche Maßnahmen ergriffen. Ich fordere, dass als ein Schritt in Betrieben Hygienemaßnahmen und -konzepte kontrolliert werden. Dieser Bereich ist nach wie vor am wenigsten reglementiert. Unverändert werden die Lasten vor allem auf breite Schichten der Bevölkerung, kleine Unternehmen und Selbständige abgewälzt.“