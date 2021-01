„Doppelmoral beim Corona-Schutz“

Überall wurde nun Maskenpflicht angeordnet. Aber das Tragen einer Maske ist eine zusätzliche Belastung. Im Rohbau kann man das nicht „Maske „nennen. Manche Kollegen nennen das „Lappen“ (feuerfest). Durch den ist es noch schwieriger, Luft zu bekommen!

In der Montage gibt es zusätzliche Hygienepausen - im Rohbau: Fehlanzeige. Der Hintergrund ist wohl der, dass das in der Montage „kostenneutral“ möglich ist. Im Rohbau würde es Geld bzw. zusätzliches Personal kosten. So viel ist der Chefetage unsere Gesundheit dann doch wieder nicht wert. Auch die Duschen sind seit März in den meisten Bereichen einfach gesperrt. Sollen sie doch stinkend und verschwitzt nach Hause gehen, entscheidet der Ola im Homeoffice.

An solchen Dingen zeigt sich die wahre „Wertschätzung“, nicht in schönen Reden und Hochglanzbroschüren. Hört zu Kollegen, wie lange sollen wir uns das noch gefallen lassen!