Krankenschwester klagt gegen Strafversetzung

Nach über 100 Jahren will der US-Konzern Ford seine letzten drei Werke in Brasilien schließen. Es geht um die Werke Camaçari im Bundesstaat Bahia, Taubaté im Bundesstaat São Paulo sowie das Werk des Tochterkonzerns Troller in Horizonte im Bundesstaat Ceará. Betroffen sind rund 5.000 Beschäftigte. Die brasilianischen Automobilbelegschaften waren in den letzten Jahren immer wieder mit erbitterten Kämpfen und Streiks hervorgetreten und die Ford-Belegschaften werden das nicht kampflos hinnehmen.