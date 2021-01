USA – Vorbild an Demokratie?

Nicht einmal die Gleichstellung von Frauen ist in der Verfassung der USA verankert!

Aktuell verstummen die Mahnungen nicht, dass in den USA die älteste Demokratie der Welt durch Trumps Vorgehen im Ansehen beschädigt wird. Wie sieht es mit den Frauenrechten aus? Im „Musterland der Demokratie“ wurde erst nach 42 Jahre erbitterter Kämpfe der Frauen - am 26. August 1920 – das Frauenwahlrecht in die Verfassung aufgenommen.

Von hb