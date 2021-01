Protest: Lehrer melden sich krank

Viktar Hurynovyč, Bergmann aus Belarus erklärt von unter Tage (1.12.): „Menschen in Belarus, Belarusen im Ausland, Menschen in allen Ländern dieser Erde, ich, Viktar Siarhiejevič Hurynovič, Belaruse, Bergmann, wende mich an euch in meiner belarusischen Muttersprache. Ich, Grubenbaggerführer im Bereich Stetigförderung im Untertagebergbau Werk 4, schließe mich dem landesweiten Streik an und unterstütze die Forderungen des Streikkomitees. In der Situation, die sich in meinem Land ergeben hat – totaler Kollaps des Rechtssystems, Terror – bleibt mir einfach nichts anderes übrig. ..."

Wir dokumentieren und verlinken das gerne von der Homepage der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung.

Das komplette Statement gibt es hier!