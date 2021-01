Verschiebung der Landtagswahl in Thüringen auf September nicht akzeptabel!

Dazu erklärt Tassilo Timm, Landesvorsitzender der MLPD Thüringen: „Laut Mario Voigt (CDU) ginge es dabei keinesfalls um 'parteipolitische Motive'. Um was denn sonst? Seit Monaten spekulieren doch insbesondere die CDU und die Grünen auf bessere Wahlergebnisse im Windschatten der Bundestagswahl. Durch die weitere Verschiebung der Neuwahlen wird auch durch Linkspartei/SPD und Grüne nachträglich der Tabubruch um die zwischenzeitliche Ministerpräsidentenwahl des FDP-Manns Kemmerich mit den Stimmen der AfD heruntergespielt. Dabei ist die Losung 'Wehret den Anfängen!' mit dem faschistischen Putschversuch in den USA brandaktuell.“

Tassilo Timm weiter: „Die Begründung der Verschiebung um fünf Monate wegen der Zuspitzung der Corona-Pandemie ist vorgeschoben. Bei der Diskussion um die neue Thüringer Corona-Verordnung hörte die Angst um die 'Wähler' an den Betriebstoren auf. Denn dort und in den Büros dürfen sich die Leute weiter der Gefahr der Ansteckung aussetzen. Es ist Heuchelei, wenn jetzt ein ersparter Gang zum Wahllokal als entscheidender Wendepunkt in der Pandemiebekämpfung dargestellt wird. Außerdem könnte man auch auf Briefwahl ausweichen.“

Er weist empört darauf hin, dass die „Volksverhetzer der AfD Neuwahlen in Thüringen in die Nähe des faschistischen und autokratischen Verhaltens von US-Präsident Trump rücken. Das ist grotesk! Die Wahl Kemmerichs entsprach nie der Volksmeinung in Thüringen, sondern war ein Coup dieser Wegbereiter des Faschismus.“

„Die MLPD bleibt dabei: Der Thüringer Landtag muss aufgelöst und zeitnahe Neuwahlen müssen beschlossen werden. Das war den Thüringerinnen und Thüringern hoch und heilig versprochen worden!

Aber so oder so wird sich die MLPD an den Neuwahlen beteiligen. Denn Thüringen braucht eine starke, radikal linke, revolutionäre und sozialistische Alternative. Wir werden den Wahlkampf nutzen, das Internationalistische Bündnis gegen Rechtsentwicklung und Faschismus zu stärken“ so Timm.