Warum wurde Saalfeld/Rudolstadt zu Deutschlands Hotspot Nummer eins?

Den ersten Covid-Todesfall im Kreis gab es Anfang November, danach gab es innerhalb von nur 70 Tagen 94 weitere Todesfälle. Was hat diese explosionsartige Zunahme hervorgerufen oder zumindest maßgeblich dazu beigetragen?

Nun, am 1. November fand in Saalfeld eine Protestkundgebung von Corona-Leugnern mit 450 Menschen statt, die dichtgedrängt und ohne Masken den Marktplatz bevölkerten. Organisiert wurde sie vom CDU-Stadtrat Steffen Teichmann. Der Arzt Klaus-Dieter Nehler verharmloste die Pandemie in seinem Redebeitrag.

Regelmäßig finden seitdem meist in Saalfeld Kundgebungen oder kleinere Demonstrationen von Corona-Leugnern statt, an denen auch Faschisten teilnehmen. Die Nichtbeachtung des Abstandsgebots und fehlende Masken machen sie zu Spreader-Events. Auch der Vorsitzende des Hospizvereins wettert ständig gegen das Tragen von Alltagsmasken. Ex-Landrat Holzhey nahm bereits an drei von Faschisten organisierten "Querdenker"-Demonstrationen in Berlin teil, wobei er einmal verhaftet wurde.

Die „Ostthüringer Zeitung“ kritisiert den Leiter der Kreisverwaltung Wolfram (SPD), weil er härtere Maßnahmen scheut „wie der Teufel das Weihwasser“. Dazu gehört ebenfalls, dass die Personalien der Corona-Leugner festgestellt werden, aber keiner zur Verantwortung gezogen wird.

Diese systematische Verharmlosung hat bei einem Teil der Bevölkerung zu einer Nichtbeachtung der Hygieneregeln geführt. Offensichtlich sind das Versagen des örtlichen Krisenmanagements, die verschärfte Rechtsentwicklung der herrschenden Parteien und die systematische Wühlarbeit von Faschisten verantwortlich für die eingetretene verheerende Covid-Entwicklung in Saalfeld/Rudolstadt.



(Diese Korrespondenz wurde uns zur Verfügung gestellt von Reiner Dworschak, Kandidat in Rudolstadt bei der Thüringer Landtagswahl 2019)