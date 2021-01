„Wir haben unsere Genossin Dallala befreit!“

Über ihre Familie lässt sie ausrichten, dass sie von der türkischen Polizei psychisch als auch physisch gefoltert wurde, deswegen stark angeschlagen ist und wenig sprechen kann. Sie bedankt sich bei allen für die solidarische Unterstützung im Kampf um ihre Befreiung und grüßt ihre Suryoye-Genossen von ganzem Herzen.

Dallala ist ein aktives Mitglied in der Volksbewegung Revolutionäre Suryoye und als Journalistin im Volksrat der Aramäer (Süryani Halk Meclisleri) tätig gewesen. Seit dem 22. Juli 2019 fehlte jedes Lebenszeichen von ihr. An diesem Tag wollte sie ihre Heimat in Mardin in der Türkei besuchen, doch dort ist sie nie angekommen. Am Flughafen von Istanbul verlor sich ihre Spur.

Nachdem der Volksrat der Aramäer einen mehrsprachigen Aufruf veröffentlichte, hat sich im vergangenen Jahr ein Zeuge gemeldet. Der Mann erklärte, dass er Dallala am 29. Juni 2019 am Flughafen von Istanbul in der Begleitung eines türkischen Polizisten und einer unbekannten Person gesehen habe.

Revolutionäre Cyber-Aktivisten aus der Türkei haben herausgefunden, dass Dallala aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Revolutionäre Suryoye und ihre journalistischen Tätigkeiten für den Volksrat der Aramäer am Flughafen von Istanbul vom türkischen Geheimdienst (MIT) festgenommen und an einen geheimen Ort gebracht wurde. ...

Der Volksrat der Suryoye in Europa beendet damit die Suchkampagne Dallala und fordert Rechenschaft für das was Dallala angetan wurde von der faschistischen AKP-Regierung!