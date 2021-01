Verschiebung der Landtagswahl Corona-bedingt richtig

„Uns erreichten dazu einige berechtigte Nachfragen und Kritiken. Wir können nicht ernsthaft einen Lockdown zum Kampf gegen die sich dramatisch ausbreitende Corona-Pandemie fordern und gleichzeitig kritisieren, wenn dieser Wahltermin verschoben wird. Auch hier muss gelten, dass der Gesundheitsschutz vorgeht“, so Tassilo Timm.

„Natürlich bleiben die Kritiken an der supergroßen Koalition in Thüringen richtig, die teils unabhängig von Corona diese Neuwahlen politisch nicht oder so spät wie möglich wollte. Und natürlich ist die Vorfreude bei der MLPD auf den Wahlkampf groß. Wir könnten mit unseren Freundinnen und Freunden auch unter komplizierten Bedingungen in kürzester Zeit einen schlagkräftigen Wahlkampf gegen die Rechtsentwicklung und für die sozialistische Alternative organisieren. Aber dieser Wahlkampf müsste dann auch auf vollen Touren losgehen und vor allem auf den Straßen, Betrieben und Plätzen unter den Menschen im Land stattfinden. Das ist momentan gesundheitlich zu gefährlich.“

Zusatz der Rote Fahne-Redaktion:

Die Rote Fahne-Redaktion hatte selbst zeitweise die Erklärung zur Ablehnung der Verschiebung veröffentlicht und sich in den letzten Tagen in dieser Richtung geäußert. Sie stimmt der selbstkritischen Beurteilung der Landesleitung Thüringen zu.