Alphabet Gewerkschafter fordern härtere Maßnahmen gegen Trump

Die Gewerkschaft, die erst am Montag bekannt gegeben wurde, kritisierte das Google-eigene YouTube, weil es Trumps Konto nach dem faschistischen Putschversuch in den USA nicht von der Plattform verbannt hatte.

"Wir haben unsere Führungskräfte vor dieser Gefahr gewarnt, nur um ignoriert zu werden oder symbolische Zugeständnisse zu erhalten, und die Ergebnisse waren Selbstmorde, Massenmorde, Gewalt auf der ganzen Welt und jetzt ein versuchter Putsch im Kapitol der Vereinigten Staaten", heißt es in dem Brief. "

Die Gewerkschaft ist die erste bei einem großen US-Tech-Unternehmen. "Die AWU steht in Solidarität mit allen Arbeitern, die für Gerechtigkeit und Befreiung am Arbeitsplatz und in der Welt kämpfen", hieß es weiter. "Wir müssen bei unserer eigenen Firma anfangen."