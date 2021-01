Gedenken an Leyla Saylemez, Sakine Cansiz und Fidan Dogan

Auf der Gedenkveranstaltung „Stop Turkish Femicide“ wird den drei ermordeten kurdischen Genossinnen Leyla Saylemez, Sakine Cansiz und Fidan Dogan gedacht. Sie wurden vor acht Jahren in Paris vom türkischen Geheimdienst brutal hingerichtet. Das Verbrechen wurde bis heute nicht aufgeklärt. In Nürnberg trafen sich ca. 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Hallplatz zu der Aktion. Mit einer Schweigeminute wurde der Opfer gedacht.

Verschiedene Redebeiträge richteten auch die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Situation, in der es immer wieder Anschläge gegen fortschrittliche Menschen gibt. So berichtete die Rednerin der MLPD Nürnberg von einem feigen Anschlag auf das Auto des Genossen Sami Baydar in Augsburg. Auch in Nürnberg wurden einer Frau die Autoreifen beschädigt. Auf das Büro der MLPD in Nürnberg wurden Steine auf die Fensterscheibe geworfen. Doch die Polizei ermittelt nicht wirklich, obwohl die Täter bekannt und eindeutig im rechten Spektrum zu suchen sind.

„Gib Antikommunismus keine Chance!“ ist hier der richtige Ansatzpunkt, um mit Leuten über Alternativen zum Kapitalismus zu diskutieren. Wir sammelten dafür dort zehn Unterschriften. Weiter Unterschriften sammelten wir für das Recht der Internationalistischen Liste / MLPD an der Bundestagswahl teilnehmen zu können und für die Landesliste Bayern sowie für den Direktkandidaten der MLPD.