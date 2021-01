Montagsdemos morgen in verschiedenen Städten auf der Straße

Zum Jahreauftakt der Montagsdemo in Gelsenkirchen sind alle Mitstreiterinnen, Mitstreiter und Interessierte auf antifaschistischer Grundlage herzlich eingeladen. Die Kundgebung beginnt um 17.30 Uhr auf dem Neumarkplatz / Bahnhofstraße - wie immer unter Corona-Schutzbedingungen mit Mund-Nasenschutz und Sicherheitsabstand.

Die Montagsdemo steht konsequent gegen das Austragen der Corona-Pandemie auf dem Rücken der Bevölkerung und für Erhalt und Ausbau demokratischer Rechte und Freiheiten! Einerseits wird das öffentliche Leben heruntergefahren - aber die Produktion in den Betrieben läuft weiter. Dazu werden Kritiken lauter und erwarten wir eine spannende Debatte mit Experten am offenen Mikrofon. Wie sind die Maßnahmen der Regierung, die Impfungen einzuschätzen? Was ist wirklich nötig für wirksamen Gesundheitsschutz?

Höchst aktueller Brennpunkt ist der faschistische Putschversuch ausgehend vom abgewählten US-Präsidenten Donald Trump und faschistischen Kräften in den USA. Die Montagsdemo debattiert über die Hintergründe. Auf ein solidarisches und kämpferisches, gesundes Jahr 2021!

Duisburg

Die Montagsdemo Duisburg ruft zusammen mit den Montagsdemos in ganz Deutschland am Montag 11. Januar zum Protest gegen den faschistischen Putschversuch von Präsident Trump und dessen ultrarechte, faschistische und rassistische Basis auf und zwar am Montag 11. Janaur, um 17:30 Uhr am lIfesaver Brunnen auf der Königstraße.

Diese Rechtsentwicklung findet nicht nur in den USA sondern auch weltweit statt (Brasilien,Ungarn, Polen usw. ) und auch in Deutschland formieren sich Neofaschisten und Rassisten. Umso dringender ist die Einheit der Demokraten und Antifaschisten weltweit im Kampf dagegen.



Dabei beachten wir den Lockdown in Deutschland gegen die Verbreitung des Coronavirus und werden die entsprechenden Hygiene Maßnahmen (Abstandsgebot, Mund -und Nasenschutz) einhalten. Wir sehen jedoch auch kritisch wie im Rahmen des Lockdown Versuche, die demokratischen Rechte zu unterlaufen, zunehmen (weitgehende Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bevölkerung, doch freie Hand für die Konzerne und Betriebe, Vorstöße die Dienste wie facebook, twitter etc. zu nutzen um kritische Stimmen auszuschalten etc.).