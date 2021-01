Corona-Krisenmanagement

Vorbild China?

Während bei uns und in vielen anderen Ländern die zweite Corona-Welle mit voller Wucht durchschlägt, sind in China die offizielle Corona-Zahlen schon seit Monaten niedrig – es werden keine Toten gemeldet und die Zahl der Neuinfektionen bewegt sich meist im zweistelligen Bereich. Was steckt dahinter? In China werden bei Auftreten des Virus sofort umfangreiche Massentests durchgeführt. So werden z. B. aktuell in der Provinz Hebei und der Provinzhauptstadt Shijiazhuang nach einem Corona-Ausbruch mit mehr als 200 Infizierten innerhalb weniger Tage Millionen Tests durchgeführt. Ein Großteil der Transportverbindungen in die Metropole wurde unterbrochen. Der Bahnhof wurde geschlossen, Flüge gestrichen und die betroffenen Wohngebiete wurden abgeriegelt.

