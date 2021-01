2000 Bauarbeiter fordern ihren Lohn

Das folgende fanden die mutigen und kämpferischen Flüchtlinge im Lager Kara Tepe auf Lesbos / Griechenland besonders empörend: Die Chefin der Organisation Because we Carry ließ sich mit deren Volunteers maskenfrei mit irgendwelchen Hacken im Camp ablichten. Danach wurde erklärte, sie buddelten da an einer Drainage. Es handelt sich um die selbe Dame, die jüngst einer niederländischen Zeitung erklärte, zwei Drittel aller Afghanen kämen halt aus den Bergen und wüssten nicht, was eine Toilette sei. Deshalb würden sie in die Gegend machen. Im selben Interview brachte sie diesbezüglich einen "Shitworkshop" ins Gespräch. Ohne Worte... .