82 Prozent Impfbereitschaft

Nach einer Online-Abfrage der Klinikumsleitung zur Impfbereitschaft in unserer Belegschaft liegen wir mit 82 Prozent bei einem hohen Wert. Am 21. Dezember 2020 gab es bei uns eine Informationsveranstaltung zu Fragen rund ums Impfen, die auch aufgezeichnet und auf Youtube eingestellt wurde - für alle diejenigen, die an diesem Termin nicht dabei sein konnten.

Der Beitrag war mit fast eineinhalb Stunden zwar lang, aber gut gegliedert und nicht nur für uns Klinikumsbeschäftigte empfehlenswert, da er gerade für nicht-medizinisch Vorgebildete sehr verständlich ist, mit vielen Bildern arbeitet, mit der Geschichte des Impfens allgemein beginnt, auf Fragen aus der Belegschaft eingeht, die sich sicher auch andere stellen, die noch unsicher sind, ob sie sich impfen lassen sollen. Sicher hat er dazu beigetragen, dass einige sich das mit dem Impfen nochmal überlegt haben.