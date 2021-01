Blauer Wasserstoff für Thyssenkrupp?

Die beiden Konzerne denken dabei durchaus im großen Rahmen: „Die Partner sind überzeugt, dass blauer Wasserstoff als verlässliche und verfügbare Technologie das Potenzial zur Erschließung des europäischen Wasserstoffmarkts hat.“ [1]

Sind diese Pläne tatsächlich ein Schritt zur Umstellung auf H2-Stahlproduktion? Seit mehr als zehn Jahren fordern die Betriebsgruppen der MLPD, dass der Umstieg auf das Direktreduktionsverfahren mit grünem Wasserstoff endlich angepackt wird. Tatsächlich wird bei den genannten Plänen aber eigentlich Erdgas eingesetzt, das für TK auch noch maximalprofitbringend in H2 umgewandelt und mit CCS-Technologie wieder verpresst wird. (Siehe hierzu auch Artikel im Rote Fahne Magazin 3/2020: "Greenwashing der Stahlkonzerne – Umweltschutz geht anders".)

Equinor, zweitgrößter europäischer Erdgasförderer, will sein in der Nordsee gefördertes Erdgas über (noch zu bauende) Pipelines und Schiffe an der deutschen und der niederländischen Nordseeküste anlanden, dort sollen dann große Elektrolyse-Anlagen errichtet werden, die Thyssenkrupp bauen möchte. Der Kraftwerksbetreiber Steag plant zusammen mit TKS und der Thyssen-Tochter Uhde eine Elektrolyse-Anlage mit einer Leistung von bis zu 500 Megawatt auf dem Gelände des Kohlekraftwerks in Duisburg-Walsum.

Erwartet werden von den Konzernen „passende regulatorische Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU“ und „Mechanismen zur Finanzierung klimarelevanter Projekte“. Das sei „grundlegend, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen.“ [2] Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier hat da sicher ein offenes Ohr. Im Rahmen der von der Bundesregierung 2020 beschlossenen „nationalen Wasserstoffstrategie“ strebt man ja nichts Geringeres als die „Führungsrolle auf dem Weltmarkt“ an.