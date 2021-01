Camp Kara Tepe: „Wir sind immer noch in dieser Hölle“

Wir versuchen zu helfen, wo wir können, auch in den Nächten. Wir sind hier und machen unseren Job, aber das ist kein Leben."

Das erschütternde Statement einer jungen Frau aus dem Camp zeigt die Zustände auf, unter denen die griechische Regierung und die EU-Imperialisten Menschen skrupellos sich selbst überlassen: In einem Camp, in dem es keine Heizung gibt, in dem alle in Sommerzelten hausen müssen während die Temperaturen Nachts immer wieder unter null Grad fallen:

„Ich bin krank und erkältet. Nein, wir sind immer noch in dieser Hölle und ich weiß nicht, wann es zu Ende geht. Das Wetter ist so kalt geworden, dass wir sogar im Zelt frieren. Es gibt nicht genug Strom. Die Bedingungen sind so schrecklich und gefährlich.“