Ein Kommunist der Volksfront wurde von Mafiabanden in Istanbul schwer verletzt

Eren erhielt Schusswunden an vier Stellen seines Körpers. Er wurde im Sadi Konuk-Krankenhaus im Istanbuler Stadtteil Bakırkoy notoperiert.

In den sozialen Netzwerken wurde ein Aufruf zur Blutspende für Eren Yılmaz gestartet, der nun um sein Leben kämpft. Die Volksfront Türkei verurteilte den bewaffneten Angriff auf ihr Mitglied aufs Schärfste und erklärte, dass die Bewegung die von der faschistischen Oligarchie unterstützten Mafiabanden, die für diesen Angriff verantwortlich sind, zur Rechenschaft ziehen werde. Die Volksfront führt seit vielen Jahren einen erbitterten Kampf gegen Mafiabanden, die von der faschistischen Oligarchie in der Türkei unterstützt werden. Im Laufe dieses Kampfes starben fünf Mitglieder der Bewegung, nd viele ihrer Sympathisanten wurden ebenfalls bei Bandenangriffen getötet oder mehr oder weniger schwer verwundet.

In den letzten Jahren hat die faschistische Oligarchie aktiv Mafiabanden gegen die Kommunisten in den Slums von Istanbul und anderen Großstädten des Landes eingesetzt, wo die Revolutionäre seit Jahren aktiv sind. Zusammen mit der Polizei terrorisieren die Banden die Bevölkerung, verkaufen Drogen, ziehen junge Leute in ihre Reihen und zwingen Frauen und Mädchen zur Prostitution.