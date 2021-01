Antifaschismus

Frustrierte Neonazis suchen verzweifelt neuen Lebensraum im Osten

Anfang 2020 gründeten verschiedene Neonazis ein Netzwerk namens „Zusammenrücken in Mitteldeutschland“. Über eine Internetseite und ihre Verflechtungen mit der neofaschistischen Szene in ganz Deutschland rufen sie dazu auf, „aus den multiethnischen Gebieten Westdeutschlands in die noch weitestgehend autochthon (von Einheimischen, Eingeborenen, d. Red.) geprägten Regionen Mitteldeutschlands ziehen zu wollen, um für sich selbst und ihrer Familie eine Zukunft unter Deutschen aufzubauen.

Korrespondenz aus Essen