Großbritannien: Standort und Arbeitsplätze bei Vauxhall in Ellesmere Port gefährdet

Die neue Generation des Atsra soll dann in Rüsselsheim und einem noch zu bestimmenden zweiten Werk gebaut werden.

Da die britische Regierung beschlossen hat, ab 2030 keine neuen Autos mit reinem Diesel- oder Benzinantrieb mehr zuzulassen, will der Chef des neuen Stellantis-Konzerns¹, Carlos Tavares, in Ellesmere Port nicht mehr in Autos mit reiner Verbrennungstechnologie investieren.

Weil noch nicht entschieden ist, wo der neue Konzern seine E-Autos produzieren will, steht damit die Zukunft von 1000 Arbeitsplätzen auf dem Spiel! Damit es nicht soweit kommt, ist die konzernweite Solidarität herausgefordert!