Russland: Marxistisch-Leninistische Plattform Russland prangert Repressionen an

"Wie geht es Euch? Wie übersteht Ihr die weltweite Gesundheitskrise? Ich befinde mich in Selbstisolation bei Freunden. Außer der Reihe habe ich hier zeitweilig Arbeit gefunden, bis zum Frühjahr, wenn das Eis wieder aufbricht und ich meine interessante Arbeit aufnehmen werde.

Zur Zeit setze ich alles daran, die zweite Welle dieser Infektion an einem abgelegenen Ort zu überstehen. Hoffen wir, dass diese ganzen hässlichen Umstände irgendwann enden.

Wir haben die Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration (LLL) in den Nachrichten verfolgt. Wir haben die Klassenschlachten in den Straßen von Berlin gesehen und bedauern, dass wir in diesem Jahr nicht bei Euch sind.“

Auf Wiedersehen hoffentlich bei der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in Berlin 2022!