Impfchaos und seine Ursachen

Deutschland weit abgeschlagen in der Impfquote

Bis heute sind Israel mit 38, die Vereinigten Arabischen Emirate mit 23 und Bahrein mit 8,5 Impfungen pro 100 Einwohner Rekordhalter im Impfen. Es folgen Großbritannien mit 8, die USA mit 5,3 und dann weit abgeschlagen mit 1,7 Deutschland hinter mehreren europäischen Ländern.

Imperialistischer Konkurrenzkampf massiv entbrannt

Mit einer nationalistischen Einkaufspolitik, Notzulassungen und staatlich finanzierter hoher Einkaufspreise rangeln die imperialistischen und neuimperialistischen Regierungen um die knappen Impfstoffmengen und um die Gunst der Pharmakonzerne. Die Tatsache, dass es insgesamt zu wenig Impfstoff gibt, wird in den bürgerlichen Medien kaum infrage gestellt. Hier zeigt sich das grundlegende Problem der Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktion von Impfstoffen als Ware und als imperialistisches Machtinstrument.

Impfstoffproduktion mit monopolkapitalistischem Kalkül

Die Arbeiten zur Erweiterung der Kapazitäten wurden von den Pharmafirmen erst zu einem Zeitpunkt begonnen, als ersichtlich wurde, dass ihr Impfstoff wirkt und dass Profite winken. Um einen deutlich größeren Teil der mindestens 10 Milliarden notwendigen Impfstoffdosen in schnellerer Zeit zur Verfügung zu stellen, hätte z. B. Biontech/Pfizer mindestens mit einem anderen großen Impfstoffhersteller vorzeitig zusammenarbeiten müssen. Der Patentschutz und die kapitalistische Konkurrenz mit ihrer Zersplitterung in über 240 Projekte verhinderte das. Ein sozialistischer Staat hätte vorsorglich mit seiner Planwirtschaft die Kapazitäten und Logistik rechtzeitig aufgebaut und dafür mit anderen sozialistischen Staaten kooperiert. In vereinigten sozialistischen Staaten der Welt hätte die gesamte Forschung und Produktion in einem planmäßigen internationalen Verbund organisiert werden können.

Kampf um Märkte und Einfluss entbrennt auf neuer Stufe

Biontech/Pfizer, Moderna (mRNA-Impfstoff) und AstraZeneca (Vektorvirus-Impfstoff) wollen 2021 5,3 Milliarden Impfdosen herstellen. Damit kann ein Drittel der 7,6 Milliarden Menschen der Erde geimpft werden. Johnson&Johnson/Janssen (USA) prüfen gerade ihren Vektorvirus-Impfstoff, das Gamaleya-Institut (Russland) hat bereits Notzulassungen für seinen Vektorvirus-Impfstoff in Russland, Argentinien und Guinea und führt Prüfungen durch. CanSino Biologics (China) hat eine Notzulassung für seinen Impfstoff, der ebenfalls auf einem Vektorvirus basiert, in China und prüft ihn in Brasilien.