Israel: Wir nennen das Apartheid!

“Wir sind die größte Menschenrechtsgruppe Israels — und wir nennen das Apartheid!" Unter dieser Überschrift (Englisch: We are Israel’s largest human rights group — and we are calling this apartheid”) erschien in der vergangenen Woche ein Artikel des Geschäftsführers der israelischen Menschenrechtsvereinigung B'tselem in der britischen Zeitung The Guardian. Zuvor war der aktuelle Report von B'tselem über die Unterdrückung der Palästinenser in Israel veröffentlicht worden.

"Occupied News", Nachrichtenplattform mit täglichen Informationen aus Palästina in deutscher Sprache, hat den Guardian-Artikel ins Deutsche übersetzt: "Man kann nicht einen einzigen Tag in Israel-Palästina leben, ohne das Gefühl zu haben, dass dieser Ort permament so gestaltet ist, dass ein Volk, und nur ein Volk, privilegiert ist: das jüdische Volk. Doch die Hälfte der Menschen, die zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer leben, sind Palästinenser. Die Kluft zwischen diesen gelebten Realitäten ist in der Luft wahrnehmbar, 'blutet' und ist überall in diesem Land. Ich beziehe mich dabei nicht einfach auf offizielle Erklärungen, die dies so formulieren — und davon gibt es viele, wie z. B. die Behauptung von Premierminister Benjamin Netanjahu im Jahr 2019, dass Israel kein Staat aller seiner Bürger ist', oder das 'Nationalstaat'-Grundgesetz, das 'die Entwicklung der jüdischen Siedlung als nationalen Wert' festschreibt. Worauf ich hinaus will, ist ein tieferes Gefühl: dass Menschen erwünscht oder unerwünscht sind und ein Verständnis für mein Land, dem ich seit dem Tag meiner Geburt in Haifa schrittweise ausgesetzt bin." Hier der vollständige Artikel in deutscher Sprache.

"Occupied News" bringt einmal täglich Kurznachrichten aus Palästina in deutscher Sprache, auf Wunsch direkt aufs Handy. Darüber hinaus gibt es einen „Weekly Spotlight“: Die Betreiber der Seite reichen damit Links zu Berichten, Kampagnen, Statistiken, Archivmaterial, palästinensischen Spielfilmen, Dokumentationen und Kommentaren über Palästina weiter.

Das ist die neue Adresse von Occupied News:

https://occupied-news.medium.com/