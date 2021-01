Keine Entwarnung – wirklicher Lockdown ist notwendig!

Spekulatives Krisenmanagement auf Kosten der Masse der Bevölkerung

Monopole, Bundes- und Landesregierungen betreiben ein spekulatives Krisenmanagement: Drastische Einschränkungen für die Bevölkerung und die Masse der Kleinbetriebe, Gewerbetreibenden, aber freie Fahrt für die Unternehmen und Fabriken der internationalen Monopole. Die Absicht dahinter ist, die Pandemie soweit einzudämmen, bis die Impfstoffe massenhaft verfügbar sind. Nur haben die EU-Imperialisten und damit auch die deutsche Bundesregierugn zu wenig davon bestellt. Folge: Es wir zu wenig geimpft. Aktuelle Debatten, wie die um Außenminister Heiko Maas, der meinte, ein geimpfter Mensch könne doch auch wieder in eine Kneipe gehen, und der dafür jetzt von allen Seiten „Feuer“ bekommt, sind nichts anderes als Täuschungsmanöver, die über dieses Versagen des Krisenmanagements der Imperialisten hinwegtäuschen sollen.

Solange nicht genug geimpft wird, werden die Menschen eben der Gefahr von Infektionen ausgesetzt. Was ist jetzt zu forden? Das was unter anderem in der erweiterten Neuauflage des Buchs "COVID-19 – neuartig, gefährlich,besiegbar!“ von Dr. Günther Bittel und Dr. Willi Mast gefordert wird, die bald erhältlich sein wird: In den Betrieben und der Logistik: Konsequenter Gesundheitsschutz statt rücksichtslosem Hochtreiben der Produktion und des Warenverkehrs! Entzerrung der Schichtzeiten, Pausen, Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, Homeoffice, wenn die Kinderbetreuung geregelt ist! Teilen der Schulklassen! Schichtunterricht! Betreuung der Kinder in konstanten Kleingruppen in Schulen und Kitas! Taktzahl im ÖPNV vervielfachen, ausreichendes Platzangebot! Im ÖPNV und den Zügen der Deutschen Bahn müssen Abstands-Regeln wie auch sonst im öffentlichen Raum festgelegt werden: Kede Sitzreihe darf nur mit einer Person belegt werden, keine stehenden Fahrgäste. Um dies sicherzustellen müssen Taxis, Busse und Busfahrer zahlreicher privater Unternehmen einbezogen werden, auch als Maßnahme, dass sie nicht Konkurs gehen!



KN95 oder FFP2- und -3-Masken kostenlos und ausreichend für die gesamte Bevölkerung! Lückenlose Massentestung ohne Wenn und Aber mit breit angelegter Erfassung über PCR, Antigen-Schnelltests und Antikörpertests. Schnelltest vor jeder Impfung! Antikörpertests bei Verdacht auf bereits durchlittene Infektion mit CoV2 und zügige wissenschaftliche Klärung, ob und wann nach durchgemachter Infektion nachgeimpft werden soll.

Beginn dieser Maßnahmen in Verbindung mit Wiederaufnahme der Kontaktverfolgung jetzt und dauerhaft bis zum Ende der Pandemie!