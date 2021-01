„Laumann und die Masken“

Das ist für mich als Hausarzt, der ich ständig mit Corona-Infizierten und Verdachtsfällen zu tun habe, mal wieder skandalös und ein weiteres Teil im chaotischen Krisenmanagement.

„Es sei unstrittig, dass die FFP2-Masken wirksamer sind als andere, sagte Laumann vor Journalisten in Düsseldorf. ... die Auswirkungen auf den medizinischen Bereich dürfen nicht aus dem Blick geraten“(ebenda) Und weiter wird Laumann wörtlich zitiert: „Die Frage ist, ob die Marktverhältnisse so sind, dass sie (die Masken) für alle zur Verfügung stehen.“ Uns kann alles mögliche – sinnvolle und gesundheitlich unsinniges – verordnet und mit Bußgeld belegt werden. Aber der Gesundheitsminister ist nicht in Lage, dafür zu sorgen – verordnen - dass der Bevölkerung genügend FFP2-Masken zur Verfügung gestellt werden?

Das ist doch in der derzeitigen Situation verantwortungslos und ziemlich unernst. So ein Minister müsste eigentlich zurücktreten. Wenn ich in meiner Praxis mich und mein Personal nicht mindestens mit FFP2-Masken versorgen kann, dann müsste ich als verantwortungsvoller Arzt meine Praxis zumachen!