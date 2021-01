Covid-19

Lockdown muss auch in der Produktion umgesetzt werden!

Ein Kollege schrieb an die Rote Fahne Redaktion: „...in einem nordhessischen Metallbetrieb mit ca. 400 Kollegen sind 30 Kollegen positiv getestet worden (Stand Mitte Dezember). Ein Kollege (Mitte 50) ist an Covid gestorben!“ Und der "WDR" informierte am 15. Januar auf Videotext: „In einem Fleischverarbeitungsbetrieb in Frechen sind 55 Mitarbeiter mit Covid infiziert.“

Von gp