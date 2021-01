" Mit dem Antisemitismus-Vorwurf fühle ich mich als Arbeiter und Marxist-Leninist verletzt"

...Mit Empörung habe ich den absurden und armseligen Vorwurf eines Ministers von „Die Linke“ aus der Landesregierung Thüringen, zur Kenntnis genommen, die MLPD sei antisemitisch.

Am 6. März 1895 stellte Friedrich Engels, noch heute passend für die Arbeit der MLPD, fest: „Damit aber die Massen verstehen, was zu tun ist, dazu bedarf es langer, ausdauernder Arbeit und diese Arbeit ist es gerade, die wir jetzt betreiben, und das mit einem Erfolg, der die Gegner zur Verzweiflung bringt.“

Es war wiederum Friedrich Engels, der den Antisemitismus geißelte: “... Außerdem verdanken wir den Juden zuviel. Von Heine und Börne zu schweigen, war Marx von stockjüdischem Blut: Lassalle war Jude. Viele unserer besten Leute sind Juden … Leute, auf deren Freundschaft ich stolz bin, und alles Juden! Bin ich doch selbst von der `Gartenlaube` (literarische Zeitschrift, Anm. des Verf.) zum Juden gemacht worden, und allerdings, wenn ich wählen müsste, dann lieber Jude als `Herr von“! (MEW, Bd. 22, S. 50/51) ...

Mit dem Antisemitismus-Vorwurf fühle ich mich auch in meiner persönlichen Ehre als Arbeiter und Marxist-Leninist verletzt. Seit über 40 Jahren setze ich mich für die Freiheitsideologie des Marxismus-Leninismus ein. Die Beteiligung an antifaschistischen Demonstrationen und Gedenkkundgebungen - unter Beteiligung von Juden - anlässlich der Reichsprogromnacht waren da genauso selbstverständlich wie an Solidaritäts-Demonstrationen gegen den verbrecherischen Krieg des ultrareaktionären, israelischen Regimes gegen den Libanon- und den Terror gegen die Palästinenser. ...

Ich bin jedenfalls stolz darauf, in einer Partei zu sein, die keine Rücksicht nehmen muss auf gnädige Protektion von oben, die festhält am Marxismus-Leninismus und sich durch nichts und niemand vom Kampf um die weltweite Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung abhalten lässt!