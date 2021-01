Nach Aussage der Bundesregierung will sich die Bundeswehr mit 430 Soldaten an einer neuen Runde des NATO-Großmanövers „Defender Europe“ 2021 beteiligen. So sei die Bundeswehr am Transit multinationaler Kräfte sowie an der Verlegung von US-Soldaten und Material aus der BRD in das südöstliche Bündnisgebiet der Kriegsallianz beteiligt. Insgesamt würden von beteiligten Staaten vom 1. Mai an etwa 31.000 Soldaten aufgeboten. Die Kosten, die die Bundesregierung dafür aufbringen will betragen 2,9 Millionen Euro