Niedersachsen

Kein Verbot antifaschistischer Gruppen!

Am Freitag, dem 15. Januar 2021, wurde bekannt, dass Boris Pistorius als niedersächsischer Innenminister ein Verbot antifaschistischer Gruppen prüfen will. Boris Pistorius reagiert damit auf den "Bund deutscher Kriminalbeamter", der in Trumpscher Manier ein Verbot der "ANTIFA" fordert.

Initiativkreis „Niedersächsische Erklärung“