Beitrag von Len Cooper, ILPS-Vorsitzender

November 2020: „Jahrestage Engels und Lenin – Kolonialismus und Imperialismus“

Len Cooper, der Vorsitzende des ILPS (International League of Peoples' Struggle) hat den folgenden Beitrag auf dem Forum über Kolonialismus und Imperialismus für das Seminar zur Feier des 200. Geburtstages von Friedrich Engels und des 150. Geburtstages von Lenin gehalten, das am am 28. und 29. November 2020 vom Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND - Kongress der Lehrer und Erzieher für Nationalismus und Demokratie) veranstaltet wurde.