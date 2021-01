Frankfurt am Main

Opernplatz anno Juli 2020 – Viel Rauch um nichts?

Der Opernplatz in Frankfurt am Main hatte sich nach dem ersten Lockdown zu einem Treffpunkt für hunderte junge Menschen herausgebildet. Am 20. Juli schlugen sich einzelne von ihnen untereinander. Die Polizei griff mit einem massiven Aufgebot ein und wurde in der Folge mit Flaschen beworfen.

Korrespondenz