Palästinensische Arbeiter streiken für gleiche Rechte

In den illegalen israelischen Siedlungen auf palästinensischem Gebiet gibt es Sonderzonen für israelische Betriebe. Yamit ist eine Fabrik in der Sonderzone Nitzanei Shalom bei Tulkarem (eine Stadt nahe der Grenzlinie, in der rund 60.000 Menschen leben), die Wasserfilter für den globalen Markt herstellt. Die 75 palästinensischen Arbeiter arbeiten unter miserablen Bedingungen, für einen schlechten Mindestlohn und ohne Rentenversicherung. Die Betriebsleitung verweigert Tarifverhandlugen. Der am 31. Dezember 2020 beschlossene Streik begann am 1. Januar 2021.