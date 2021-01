PKK begrüßt Solidarität der ICOR-Parteien

„Dutzende kommunistische und sozialistische Parteien und Bewegungen in vielen Ländern der Welt haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie die Angriffspolitik gegen die PKK und die Kriegsvorbereitungen, die gegen unsere Bewegung und unser Volk insbesondere in Südkurdistan unternommen wurden, verurteilen", schreibt die PKK. „Die Dachorganisation ICOR hat ihre Solidarität mit der PKK bekundet und wir finden sie besonders wichtig in einer Zeit, in der viele politische Kräfte, angefangen beim türkischen Staat, unsere Partei angreifen. Wir grüßen die Solidarität dieser Parteien mit Respekt. Diese Solidarität finden wir sehr wertvoll.“

Weiter heißt es: „Die internationale Verschwörung, die 1999 zur Festnahme des Führers Öcalan führte, besteht fort. Sie hat das Ziel, unsere Freiheitsbewegung zu zerstören. Es ist der türkische Staat, der einen solchen Angriff zuerst verübt hat. Der Wunsch der KDP (mit der faschistischen Türkei kollaborierende Partei des irakischen Kurdenführers Barzani, Anm. d. Red.), die Guerilla-Gebiete im Jahr 2020 zu belagern, ist nicht losgelöst von der Politik der USA, die am 6. November 2018 eine Belohnung für Gefangennahme und Tötung unserer Führung ausgesetzt hat. Viele kurdische Organisationen sind gegen eine solche Politik, da dieser Angriff gegen die PKK allen Kurden schadet.“

Die PKK betont: „Zweifellos ist der Angriff auf unsere Partei und auf den Freiheitskampf, den wir führen, nicht nur ein Angriff auf alle demokratischen Kräfte im Nahen Osten, sondern auch ein Angriff auf die demokratischen und freiheitlichen Kräfte der Welt, von denen die PKK ein wichtiger Teil ist. Insofern ist der Widerstand der revolutionär-demokratischen Kräfte unter dem Dach der ICOR gegen diese Pläne eine sehr wichtige revolutionär-demokratische Haltung.

Die ICOR lehnt jede Politik, die den Freiheitskampf des kurdischen Volkes schwächt, ab. Das bedeutet auch, dass sie sich um die Einheit unter den Kurden und um die Entwicklung der Solidarität und des gemeinsamen Kampfes zwischen revolutionären Bewegungen kümmert. Wir betonen, dass wir heute wie gestern die gleiche Haltung einnehmen werden, und wir wünschen allen Parteien, die gemeinsame Erklärungen in ihrem Kampf für Freiheit, Demokratie und Sozialismus abgegeben haben, viel Erfolg.“