Stefan Engel: Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution

Es spricht auch viele Revolutionäre an, weil es in Zusammenarbeit mit Revolutionären aus vielen Ländern entstanden ist; weil es die Perspektive der internationalen sozialistischen Revolution analysiert und die nötige Strategie und Taktik dafür weiterentwickelt. Die Ausgaben in anderen Sprachen, fördern die Verbreitung und damit die internationale Auseinandersetzung. So konnte ich es bei Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration (LLL) auf Spanisch, auf Demos zur Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf auf Türkisch und Deutsch verkaufen.

Angesichts der weltweiten Rechtsentwicklung von Regierungen und z. T. auch der Gesellschaft, habe ich mir das Buch wieder mal zur Hand genommen. Ein ganzes Kapitel (II.) der „Morgenröte“ befasst sich damit: „Die Strategie und Taktik des internationalen Finanzkapitals im Klassenkampf gegen das internationale Proletariat und seine Verbündeten“.

Man muss seinen Gegner kennen, damit man richtige Schlüsse für die eigene Vorgehensweise, die proletarische Strategie und Taktik ziehen kann. Mich beeindruckt z. B., dass schon 2011 in Kapitel II.4 untersucht wurde, dass: „Die Förderung dieser ultrareaktionären, faschistoiden Bewegungen und Strömungen … eine neue Methode des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise (ist) und zugleich Ausdruck seiner Krise.“

Kapitel III.4 „Strategie und Taktik zur Schmiedung der proletarischen Einheitsfront“ blieb auch nicht nur auf dem Papier. Seither gibt es Anstrengungen diese Einheitsfront national und international voranzubringen! Dazu müssen wir uns sowohl ideologisch-politisch als auch praktisch stärken.

Dass das Buch noch viel mehr verbreitet wird, ist mir eine Herzenssache.

Hier gibt es das Buch für 14,80 Euro zu kaufen!



Es ist auch in Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch und Türkisch erhältlich.