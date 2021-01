Trump begnadigt ehemalige Weggefährten - darunter den Faschist Bannon

Am Mittwoch, den 13. Januar, traten in Südkorea rund 6400 Stahlarbeiter in fünf Werken von Hyundai Steel in einen 48-stündigen Streik für höhere Löhne und Bonuszahlungen. Nur 2000 Arbeiter hielten die drei Hochöfen in Dangjin in Betrieb. Vorausgegangen waren monatelange Verhandlungen. Die Gewerkschaft will die Anhebung des Lohns um rund 100 US-Dollar im Monat und eine Bonuszahlung von rund drei Monatsgehältern. Hyundai Steel lehnt vor allem die Anhebung des Grundlohns ab.