Eine Karikatur auf einen echten Lockdown ...

Was dabei herauskam, ist eine Provokation gegenüber dem notwendigen Gesundheitsschutz. Angesichts der immer noch hohen Infektions- und Todeszahlen – laut Robert-Koch-Institut wurden heute 15.974 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages und 1148 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet - durch Covid-19, und der sich ausbreitenden hochinfektiösen Mutationen, sind drastische Maßnahmen dringend geboten. Statt Selbstkritik der Regierenden aber wieder nur die übliche Selbstbeweihräucherung mit der gewagten These: „Dass die Beschränkungen seit dem 16. Dezember wirken“. Sie machen das aber völlig unzureichend. Sie haben nicht verhindert, dass wir zwischenzeitlich die höchsten Neuinfektionen hatten und die höchste Zahl an Todesfällen an und mit Corona seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland. Jetzt geht gerade einmal zeitweise das exponentielle Wachstum zurück und eine dramatische neue Welle, verbunden mit einer Virusmutation, kann schnell ausbrechen. Die MLPD fordert deshalb einen konzentrierten, kompletten zwei- bis dreiwöchigen Lockdown. (siehe hier)

Stand Mitte Januar 2021: Wir haben eine neue bedrohliche Lage!

Mitte Januar war eine massiv bedrohliche Lage eingetreten, und jetzt ist er notwendig: Der konzentrierte echte Lockdown - inklusive Industriebetriebe, Büros, Ämter und Logistik. Dabei ist umfassend die Grundversorgung der Bevölkerung und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens zu gewährleisten. Undemokratische Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Bevölkerung sind abzulehnen. Elementare soziale Beziehungen und sportliche Betätigung der Masse der Bevölkerung müssen möglich sein.

Dabei taten die verantwortlichen Minister samt Bundeskanzlerin im Vorfeld noch so, als hätten sie aus dem bisherigen Chaos ihres Krisenmanagements Lehren gezogen. Doch die wirklich entscheidenden Maßnahmen werden auch dieses Mal bewusst unterlassen.

Für die Betriebe gibt es wieder keinerlei verbindliche Vorschriften. Bis 15. März sollen Firmen und der Öffentliche Dienst lediglich, „wo immer möglich“, Homeoffice ermöglichen.

Solch sanftmütigen Appelle an die Monopole haben schon jetzt die Verbreitung des Virus kaum verringert, warum sollten sie es zukünftig tun? Völlig ausgespart werden Regelungen für die Millionen Arbeiter in Industrie und Handwerk. Schon seit dem Frühjahr fordert die MLPD Schutzmaßnahmen für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Industriebetrieben. In den letzten Wochen hatten auch einige bürgerliche Politiker wie Bodo Ramelow (Linkspartei) oder Karin Göring-Eckardt (Bündnis 90 / Die Grünen) eine Schließung von Industriebereichen ins Gespräch gebracht. Doch dann hatte BDI-Präsident Siegfrid Russwurm die klare Vorgabe gegeben, dass er „jeden warne“, „die Wirtschaft mal vier Wochen abzuschalten.“ (FAZ ,13.01.21) - und brav gehorchten Angela Merkel, Markus Söder und Co.

Auch Betriebe müssen während eines echten Lockdowns schließen. Viele Arbeiter finden das eigentlich richtig, machen sich aber Sorgen, dass das die Kapitalisten für verschärfte Arbeitsplatzvernichtung ausnutzen. Schon jetzt haben die großen Konzerne sogar ganz offiziell 99.000 Stellenstreichungen angekündigt. Sie werden auf jeden Fall die Arbeiterrechte und die Arbeitsplätze angreifen. In der Weltwirtschafts- und Finanzkrise - verschärft durch die Corona-Krise - müssen sich die Arbeiter so auf einen harten Kampf um jeden Arbeitsplatz und für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich einstellen.

Dazu müssen – solange es keinen Lockdown gibt - die demokratischen Rechte nach Präsenzbelegschaftsversammlungen unter Einhaltung des Gesundheitsschutzes bzw. die Durchführung gewerkschaftlicher Treffen unter solchen Bedingungen durchgeführt werden.