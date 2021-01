Besuch bei protestierenden Bauern

Bauern aus ganz Deutschland protestieren an verschiedenen Stellen, meist vor Ministerien, gegen das Bauernhöfesterben und die systematische Senkung der Erzeugerpreise durch die Lebensmittelkonzerne und Supermarktketten. Ihre Traktoren und großen Schilder sind nicht zu übersehen. Sie fordern die Minister und Ministerinnen für Umweltschutz, Landwirtschaft und Wirtschaft heraus zur Stellungnahme. Bis zum Freitag, dem 29. Januar 2021, hat sich noch kein einziger dieser Minister oder Ministervertreter gezeigt, erzählen empört die Demonstrantinnen und Demonstranten.

Gerade spricht ein Vertreter der FDP zu den 20 Landwirten. Die unterbrechen ihn immer wieder. Sie wollen vor allem wissen, warum die Minister und Ministerinnen hier nicht Fragen beantworten. Der FDP-Vertreter betont ständig, dass er an ihrer Seite stehe, weil ihm die Landwirtinnen und Landwirte als Unternehmer, Landschaftserhalter und Lebensmittelproduzenten sehr am Herzen liegen und sie einen großen Anteil an der deutschen Wertarbeit hätten. Einige niedersächsische Bauern fordern, endlich zur Sache zu kommen. Dazu fällt ihm nur ein, in Niedersachsen hätte die Landwirtschaft die gleiche Bedeutung wie die Industrie.

Jetzt kann ich einigen das Internationalistische Bündnis vorstellen, meine Unterstützung für ihre berechtigten Forderungen versichern und dass ich daran interessiert bin, das Bündnis der Arbeiter und mit den Klein- und Mittelbauern zu stärken. Wir kämpfen gegen denselben Gegner. Da waren wir einig. Ich warb für Rote Fahne News mit dem Werbekärtchen und bot das Rote Fahne Magazin und das Buch "Katastrophenalarm! Was tun gegen die willkürliche Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" an.

Am Wochenende ist ihr Hauptaufenthaltsort das Landwirtschaftsministerium und das Kanzleramt. In der Nähe vom Alexanderplatz in der Karl-Marx-Allee haben sie einen ständigen Stand. Besucht sie und bringt ihnen den Artikel aus Rote Fahne News mit. Auch das Statement der Agrarplattform im Internationalistischen Bündnis kommt sicher gut an.