Flüchtlinge

Bundesweite Proteste für die Aufnahme geflüchteter Menschen aus Bosnien

Angesichts der weiterhin lebensbedrohlichen Situation obdachloser geflüchteter Menschen an der bosnisch-kroatischen Grenze, finden am morgigen Samstag, dem 30. Januar 2021, in über 40 Städten Corona-konforme Aktionen statt.

Von Seebrücke und Balkanbrücke