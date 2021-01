Neues Versammlungsgesetz Nordrhein-Westfalen

CDU und FDP: Der Entwurf der Regierungsparteien dokumentiert deren weitere Rechtsentwicklung

Die CDU/FDP-Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat ihren Entwurf für ein Versammlungsgesetz dem Landtag vorgelegt, das dieser am 27. Januar in erster Lesung behandeln soll. Bisher war die Einschränkung des Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit (GG Artikel 8) durch ein Bundesgesetz geregelt. Nach der Föderalismusreform (Grundgesetzänderung vom 28. August 2006) muss das künftig durch Landesgesetze erfolgen.

Von Landesleitung NRW der MLPD (Pressemitteilung)