Erfolg beim Online-Filmforum zum MLPD-Film über das Leben von Engels

Die Mehrheit der Teilnehmer ist nicht Mitglied der Revolutionären Kommunistischen Organisation. Zudem hat unsere Social-Media-Werbung dazu beigetragen, den MLPD-Film in spanischer Sprache bekannter zu machen. Sicherlich spielten viele Faktoren eine Rolle, aber an dem Wochenende, an dem wir die Veranstaltung durchführten, stiegen die Ansichten von etwa 100 auf etwa 300. Der Film gefiel sowohl den Mitgliedern unserer Organisation als auch Unterstützern und Außenstehenden auf der Veranstaltung. Einige der Kommentare, die am häufigsten bei den verschiedenen Veranstaltungen auftauchten, waren:

Die positive Bewertung der Qualität des Dokumentarfilms auf audiovisueller und Darstellungsebene. Die meisten Leute waren dankbar, dass die MLPD von Zeit zu Zeit erklärte, wie sie die von Engels vertretenen Punkte in die Gegenwart holt und echte Menschen zu sehen, die diese Positionen heute verteidigen. Die Art und Weise, wie die MLPD gesprochen hat, wurde von den Anwesenden ebenfalls positiv wahrgenommen, denn nur eine Person von außerhalb der Organisation fand die Art und Weise, wie die Ansichten der MLPD präsentiert wurden, zu "werblich", während die meisten der Meinung waren, dass auf eine vernünftige Art und Weise aufgezeigt wurde, wie die MLPD arbeitet, um den Marxismus anzuwenden, und dass es logisch ist, dass ein MLPD-Film Werbung für die MLPD enthält. Die Reflexion darüber, wie die antikommunistische und reformistische Propaganda Marx und Engels als harmlose Akademiker darstellt, wohingegen die Dokumentation überzeugend zeigt, dass sie konsequente Revolutionäre waren. Im Zusammenhang mit dem oben Gesagten wurde von verschiedenen Teilnehmern auch auf die Wichtigkeit hingewiesen, militärische Kenntnisse zu haben und dieses Werkzeug und diese Perspektive in die Arbeiterbewegung einzubringen, wie es Engels tat. Im Allgemeinen war Engels' kämpferischere Facette unbekannt und eine angenehme Überraschung sowohl für die Anhänger als auch für viele Mitglieder von "Revolution". Die Frage der Umwelt war auch für viele im Publikum eine Überraschung, die nicht wussten, dass die wissenschaftliche Analyse von Marx und Engels so weit gegangen und sogar vielen späteren revolutionären Führern voraus war.